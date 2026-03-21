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Lyon soleil
Vues de Lyon sous le soleil (Photo : Lyon Capitale)

Météo : une nouvelle journée ensoleillée et printanière ce samedi à Lyon 

  • par Clémence Margall

    • Le week-end commence sous le soleil ce samedi 21 mars à Lyon tandis que les températures seront très douces dans l'après-midi avec 17 degrés attendus. 

    C'est une nouvelle journée ensoleillée qui débute à Lyon ce samedi 21 mars. Si les températures restent fraîches ce matin avec seulement 4 degrés, elles grimperont largement dans l'après-midi pour atteindre 17 degrés. 

    Dans le ciel aussi la météo restera printanière puisque le soleil restera largement présent, comme cela a été le cas tout au long de la semaine. 

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