"Je fais 45 euros d'économies par plein" : à Lyon, de nombreux automobilistes se tournent vers l'éthanol

Face à la flambée du prix de l'essence, de nombreux Lyonnais décident de convertir leur voiture à l'éthanol (E85). Une alternative plus écologique et plus économique sur le long terme.

2,17 euros/ le litre de gazole, 1,99/ le litre d'essence. Voici les prix affichés dans la plupart des stations essences de la métropole de Lyon ce jeudi 16 avril. Depuis le début du conflit en Iran et le blocage du détroit d'Ormuz, le prix du baril explose et se répercute à la pompe. "À Lyon ça devient vraiment difficile de faire le plein, aujourd'hui je suis obligé de ne mettre que quinze euros et on partage avec mon ami", déplore un habitant de l'Ouest lyonnais, venu faire le plein.

Face à cette flambée des prix, et alors que faire le plein devient de plus en plus difficile pour certains, d'autres optent pour une toute autre solution : convertir leur véhicule à l'éthanol (E85). Avec un prix à la pompe affiché à moins de 0,80 euros/ le litre dans la plupart des stations de la métropole, l'éthanol défie toute concurrence et semble séduire les Grands Lyonnais : "Aujourd'hui nous avons cinq conversions à faire, en ce moment nous sommes débordés", affirme un employé de SportTech Performance Lyon.

Cet automobiliste a dépensé plus de 18 euros pour mettre 9 litres d'essence dans son véhicule.

Un carburant plus écologique ?

Le E85 est composé de 65 à 85 % de bioéthanol, une substance issue de la fermentation des sucres contenus dans certaines céréales, les plantes sucrières, ou encore, certains résidus viticoles, et de 15 à 35 % de Sans Plomb 95 classique. Grâce à son taux de bioéthanol élevé, le E85 est présenté comme une alternative plus écologique que l'essence. Selon les chiffres du Ministère de l’Agriculture, il permettrait même de réduire de 70 % les émissions de CO 2 et de 90 % les émissions de particules fines par rapport à un véhicule roulant à l’essence classique.

"Je fais des pleins à 35 euros au lieu de 45 euros"

Certains, comme Florian, habitant de Décines, avaient anticipé le coup. "J'ai fait la conversion de ma Seat l'année dernière, quand je l'ai achetée", explique-t-il. Sa motivation ? Les économies à la pompe. "Je fais des pleins à 35 euros au lieu de 80 euros", se réjouit le Décinois. Il poursuit : "Je fais 45 euros d'économie par plein donc je suis entièrement satisfait du résultat, surtout en ce moment au vu du prix de l'essence". Même constat pour Cassandra, étudiante à Lyon roulant à l'éthanol : "Mon plein coûte 35 euros, mes parents qui roulent à l'essence et qui ont un fourgon dépensent 135 euros, ça me permet de faire de belles économies."

Si la conversion fait légèrement augmenter la consommation du véhicule, l'opération reste rentable selon Florian : "Avant en SP 98 je faisais 400 km avec le plein, depuis que je suis à l'éthanol je fais 350 km", compare le Décinois. A noter que la consommation dépend également des températures extérieures : "Quand il fait froid, le moteur injecte plus d’éthanol que lorsqu’il fait chaud, la voiture consomme donc plus", précise Florian, avant d'ajouter : "Ca reste malgré tout très rentable quand on roule beaucoup".

Entre 800 et 1 600 euros de budget pour une conversion

Si convertir son véhicule semble être une option plutôt économique, l'installation du "kit éthanol" ou la reprogrammation du calculateur d'origine représentent néanmoins un coût élevé : "Le prix du forfait E85 dépend du véhicule, mais il est proposé à partir de 897,53 euros dans nos garages", indiquent les garages Speedy, dont le centre de Beynost propose la conversion. Suivant le véhicule, le prix peut grimper jusqu'à 1 600 euros. Des aides sont toutefois proposées dans certaines communes du Rhône, à l'image de Grigny et de Mornant. "Ces aides peuvent permettre de réduire le coût de l’investissement (...)Quoiqu’il en soit le prix moyen du bioéthanol E85 dans les stations-services est de 0,84 euros/ le litre, chaque automobiliste peut donc faire le calcul en fonction de sa propre consommation", explique Speedy.

Attention également, tous les véhicules ne sont pas compatibles. Pour être en mesure de subir une conversion, un véhicule doit être compatible au SP95-E10, aux normes Euro 5 et 6, sa puissance doit être inférieure ou égale à 14 chevaux et doit afficher 150 000 km au compteur maximum. Si toutes ces conditions sont réunies, alors le véhicule peut-être équipé d'un "kit éthanol" ou bénéficier d'une reprogrammation de son compteur d'origine.

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