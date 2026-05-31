Lyon : les travaux sur les routes de l'agglomération cette semaine

Du lundi 1er au jeudi 4 juin, plusieurs travaux vont engendrer des fermetures et perturber la circulation à Lyon et son agglomération. On fait le point.

Après les fermetures de la M6, de la M7 et d'une portion du tunnel de Fourvière sur les week-ends de pont du mois de mai, le mois de juin commence lui aussi avec des travaux pouvant engendrer des complications sur les routes de la métropole lyonnaise.

Fermetures d'autoroutes la nuit

À commencer sur l'A6. Elle sera de nouveau concernée par des travaux de nuit, pour l'entretien de la chaussée. L'axe autoroutier sera fermé du lunid 1er au 4 juin dans le sens sud-nord, entre les sorties de Villefranche est et de Villefranche nord, de 21h à 6h du matin. Quelques kilomètres plus au sud, la M6 dans le sens sud-nord sera également fermée toute nuit sur 6km entre le noeud du Valvert et Limonest.

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En raison de travaux de remise en état des glissières de sécurité, de fauchage et de balayage mécanique ainsi que d'entretien des assainissements, l'A46 sud sera complètement fermée en direction de Paris. L’ensemble des bretelles d’accès à l’A46 sud, depuis Communay sud (n°17) jusqu’à la sortie Saint-Priest-Bel-Air (n°11) seront inaccessibles de 21h à 6h le lendemain.

Enfin l'A47 et l'A89 seront également fermées de 21h à 5h du matin de lundi à jeudi, respectivement pour des travaux d'entretien de la chaussée et des travaux de fauchage. L'A47 sera empruntable seulement sur une voie de circulation dans le sens est-ouest entre Givors et Rive-de-Gier, quand l'A89 sera inaccessible entre les échangeurs de Tarare-centre, de Tarare-est de L’Arbresle. Des déviations seront mises en place.

Fermeture totale de la D302

À Meyzieu, la D302 sera fermée dans les deux sens entre 21h et 6h du matin, entre le diffuseur de la 7.1 de la rocade est, jusqu’à celui de l’A432.