Villeurbanne : un homme entre la vie et la mort après avoir été poignardé en pleine rue

Tôt ce jeudi 16 avril, un homme a été poignardé à plusieurs reprises en pleine rue, à Villeurbanne. Pris en charge par les secours, son pronostic vital est engagé.

Il était environ 6 heures ce jeudi 16 avril lorsque les forces de l’ordre ont été appelées pour intervenir au niveau de l’avenue Roger Salengro, à Villeurbanne. Selon les informations d’actuLyon, un homme aurait été poignardé à plusieurs reprises non loin de l’entrée sur le périphérique Laurent Bonnevay.

La victime âgée de 23 ans a été blessée au bras, au dos et au thorax. Son pronostic vital était par ailleurs engagé au moment de sa prise en charge par les secours.

Une enquête pour tentative d’homicide volontaire a été ouverte par le parquet de Lyon afin de déterminer les circonstances de ce nouvel incident dans la métropole lyonnaise.

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