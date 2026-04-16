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Vénissieux : deux portes d'appartement volontairement incendiées dans la nuit

  • par Loane Carpano

    • Dans la nuit du 15 au 16 avril, deux portes d'appartement d'un même immeuble ont volontairement été incendiées à Vénissieux.

    Deux portes d'appartement ont volontairement été incendiées dans la nuit du mercredi 15 au jeudi 16 avril dans le quartier des Minguettes, à Vénissieux. Selon les informations du Progrès, les faits se seraient produits sur deux portes distinctes d'un même immeuble, situé avenue de la Division-Leclerc.

    Le, ou les auteurs, auraient aspergé les portes d'un produit inflammable avant d'y mettre le feu. Si aucun blessé n'est à déplorer, une enquête a été ouverte pour identifier les auteurs des faits. Selon les informations de nos confrères, il s'agirait d'un geste d'intimidation.

    Lire aussi : Vénissieux : après les fusillades, La Poste suspend la distribution du courrier autour du boulevard Joliot-Curie

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