Jazz à Vienne 2023 : de premiers noms annoncés

Comme un amuse-bouche, le festival qui se déroule chaque année au théâtre antique de Vienne a dévoilé une partie de sa programmation pour l'édition 2023.

Pour patienter avant l'été, les mélomanes peuvent déjà se rendre sur le site du festival Jazz à Vienne. Pour l'édition 2023 qui se tiendra du 28 juin au 13 juillet 2023, quelques (grands) noms sont annoncés. Marcus Miller, le compositeur et bassiste qu'on ne présente plus, sera sur la scène du théâtre antique le lundi 3 juillet. Les onze allemands de la formation Meute, à la croisée des musiques électroniques et de la fanfare, se produiront quant à eux le 8 juillet.

La chanteuse Norah Jones donnera un concert le 11 juillet, le même soir que la chanteuse afro-américaine Marvin Staples. Joe Bonamassa, Joe Louis Walker, Pat Metheny et les musiciens de Sixun sont aussi annoncés. Pour cette nouvelle édition, l'affiche a par ailleurs été dessinée par l'autrice de bande dessinée Pénélope Bagieu, connue pour ses Culottées.