Education populaire : le Tour de France de l'égalité à Lyon lundi

L'association d'éducation populaire Maison des potes organise son Tour de France de l'égalité pour lutter contre le racisme. Elle sera reçue lundi à Lyon par l'association Agir pour l'égalité.

La Fédération nationale des Maisons des Potes, spécialisée dans l'éducation populaire, s'est engagée dans son 13e Tour de France pour l'Egalité depuis le 7 novembre. Cette initiative consiste à soutenir les associations d'éducation populaire qui luttent contre le racisme dans toute la France. Au total, 40 villes font l'objet de ces visites. A Lyon, la Fédération sera reçue de 14h à 16h dans les locaux de l'association Agir pour l'égalité (Lyon 9e).

Un rassemblement devant l'Assemblée nationale

Après un rassemblement citoyen, les marcheurs rencontreront l'adjoint Laurent Bosetti et le chargé de mission auprès de l'adjointe Florence Delaunay, Pierre-Jérôme Biscarat. A 17h, ils rencontreront le procureur de la République adjoint de Lyon, Alain Grellet, au tribunal judiciaire de Lyon. Après Lyon, l'association se rendra dans d'autres villes jusqu'au 10 décembre, dont Saint-Etienne, Grenoble, Privas, Valence, Strasbourg, Dijon, Rouen, Lille, etc.

"Pour l'arrivée le samedi 10 décembre à Paris, nous invitons les français à se rassembler devant l'Assemblée nationale pour manifester notre rejet du racisme et de l'extrême droite", indiquent les porteurs du projet dans un communiqué diffusé ce dimanche. A chaque étape de ce tour de France l'association dit se positionner, entre autres, en faveur du "CV anonyme contre les discriminations à l'embauche", de "l'ouverture des emplois fermés", et "des testings contre les discriminations". Elle souhaite par ailleurs réclamer des sanctions judiciaires contre les auteurs de délits racistes. "Chacune de ces revendications sera présentée aux maires et équipes municipales antiracistes des villes-étapes".