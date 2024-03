Islam : Darmanin voit en Lyon un exemple à suivre à l'échelle nationale

Attendu jeudi 21 mars à l'Institut français de civilisation musulmane (IFCM), Gérald Darmanin, le ministre de l’Intérieur, a salué le modèle lyonnais en matière d’Islam. Il est notamment revenu sur ce dialogue inter-religieux possible entre les cultes et les élus. Un exemple à suivre pour la France selon l’élu de la majorité.

19 heures sonnent et les fidèles, le pas pressé, se réunissent dans la cour de l’IFCM pour rompre le jeûne. Les plus curieux guettent l’arrivée du ministre de l’Intérieur. Gérald Darmanin continue son tour de France des lieux de culte musulmans et le son de cloche semble le même à Paris, là où il s’est rendu à la Grande Mosquée mercredi 20 mars et à Lyon. L’élu rappelle son attache à cette religion, étant lui-même “petit-fils de musulman” ou “ancien maire d’une ville (Tourcoing) qui connaît de nombreux français musulmans”. En bref, le ministre de l'Intérieur tente de se montrer solidaire avec la communauté musulmane.

Lors de son discours, le locataire de la place Beauvau a rappelé les divers chantiers engagés sur l’islam de France : sécurité des lieux de culte, professionnalisation et statut des imams. Il souhaite enfin régler "d’ici la fin de l’année " la question des carrés confessionnels dans les cimetières et a réitéré son souhait que l’islam de France se structure "en fédération". Mais l'ancien maire de Tourcoing fédère à Lyon un "temps d'avance sur le reste de la France".

A Lyon, un travail "précurseur" salué

Devant une assemblée comble, et en présence d’élus locaux, parmi lesquels le maire écologiste Grégory Doucet, dont les échanges ne semblent pas à l'ordre du jour, le ministre rappelle cette tradition propre à Lyon de “dialogue inter-religieux entre les cultes et avec les élus”. “Dans cette ville attachée à la loi 1905, à la succession des maires partisans des lois laïques et des règles républicaines, par cette culture humaniste et son dialogue inter-religieux, ne serait montrer à la France entière ce dialogue.”, ajoute-t-il.

Apporter une meilleure formation aux imams de France était l'objectif fixé par le président de la République. En 2020, Emmanuel Macron avait donné six mois au Conseil français du culte musulman (CFCM) pour "labelliser des formations d'imams". A Lyon, Darmanin a salué la mise en place d'une formation de haut niveau qui prolonge l'existence au niveau national des 34 diplômes universitaires sur la laïcité et le fait religieux. " Nous ferons donc en sorte que les imams en France quelle que soit leur nationalité parle parfaitement le français et reçoivent une formation de qualité pour eux-mêmes et leurs fidèles", conclut l'ancien édile des Hauts-de-France.

Le Forum de l'islam de France pour traiter les "problèmes de terrain"

Depuis les attaques du Hamas en Israël, le 7 octobre dernier, les forces de l'ordre ont constaté "une montée" des actes anti-musulmans en France. Pour apporter une réponse à ces préoccupations, Gérald Darmanin a mis en avant l’efficacité du Forum de l’islam de France (Forif), une instance de dialogue visant à mieux structurer le culte musulman dans le pays. Le FORIF s'était d'ailleurs réuni une première fois entre 2022 et 2023 afin de débattre et de formuler des propositions. Les conclusions de cette première session de travail ont été présentées à l'Elysée le 16 février 2023.

Un modèle également félicité par le recteur de la Grande Mosquée de Lyon, Kamel Kabtane, qui constate une “co-construction entre l'État et les membres de la communauté musulmane”. “Cet espace de réflexion va permettre à la communauté musulmane de parler, de dialoguer avec les pouvoirs publics, et se professionnaliser”.

Les comptes bancaires des mosquées du Rhône, un dossier encore non résolu

Parmi les problèmes qui restent à régler, ceux des comptes bancaires de certaines mosquées, soulève le recteur Kamel Kabtane. Des dizaines de mosquées en pleine construction (ou extension) ont subi la fermeture de leurs comptes bancaires », avait déjà dénoncé le Conseil des Mosquées du Rhône, qui a aussi constaté « des fermetures massives de comptes bancaires de particuliers ayant participé à la construction de mosquées [...] sans justification aucune ». Le locataire de la place Beauvau avait d'ailleurs alerté Bercy, en vain.

Après sa venue à l'IFCM, le ministre se rend vendredi 22 mars à Villeurbanne à la rencontre du maire PS Cédric Van Styvendael pour évoquer notamment les problèmes liés au deal.

