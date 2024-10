La Région, Groupama Rhône-Alpes-Auvergne et Think Tank Sport organisent une remise de trophées à l'attention des bénévoles sportifs, ce mercredi 30 octobre, au Groupama Stadium.

Groupama Rhône-Alpes Auvergne, la Région et Think Tank Sport

et Citoyenneté donnent rendez-vous, mercredi 30 septembre, pour les "Trophées des bénévoles du sport", au Groupama Stadium de Décines. Chaque année, cet événement récompense "les bénévoles les plus méritants impliqués dans leurs clubs sportifs". Dans la région, ce sont plus de 400 000 bénévoles font vivre le sport amateur et professionnel.

Pour l'occasion, seront notamment présents Fabrice Pannekoucke, président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, conseiller spécial régional, ou encore Francis Thomine, directeur général de Groupama Rhône-Alpes Auvergne. Des tables rondes seront organisées et animées par Géraldine Pons, directrice d'Eurosport France.

Laura Flessel, quintuple médaillée olympique et ancienne ministre des Sports, ou encore Marie-Françoise Potereau, vice-présidente du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) en charge de Paris 2024, prendront part à ces tables rondes. La cérémonie, quant à elle, débutera à 18h30 avec l'annonce de programmes forts en faveur du bénévolat sportif dans la région.

