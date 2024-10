Depuis 11h ce matin, la RD 526 est fermée à hauteur de Chantepérier, coupée par une coulée de boue.

Aux alentours de 11h ce matin, une coulée de boue à coupé la route départementale 526, à hauteur de Chantepérier. L'incident, dut à l'important épisode pluvieux auquel le département fait face depuis hier soir, n'a fait aucune victime, mais a coupé la circulation dans les deux sens.

Selon le Dauphiné, des déviations par la RD 1091 et par la RD 529, via Le Bourg-d’Oisans et Vizille, ont été mises en place, afin de permettre aux usagers de continuer de circuler.

A lire aussi : Rhône : "le pire est passé", à quelle météo s'attendre dans les prochaines heures ?