Image d'illustration de la police municipale. (@Nathan Chaize)
Image d’illustration de la police municipale à Lyon. (@Nathan Chaize)

Bron-Parilly : trois jeunes interpellés après des violences contre des policiers municipaux

  • par V.G.

    • Une intervention liée à l’occupation illicite d’un parking a dégénéré samedi en fin d’après-midi à Bron-Parilly. Trois agents municipaux ont été blessés et plusieurs jeunes ont été arrêtés.

    La tension est montée d’un cran samedi vers 17 heures dans le quartier de Bron-Parilly. Des policiers municipaux venus contrôler une occupation illégale sur un parking de l’avenue Saint-Exupéry se sont rapidement retrouvés face à une rixe entre plusieurs jeunes.

    Selon nos confrères du Progrès, alors qu’un attroupement grossissait, les forces de l’ordre ont été prises à partie, obligeant les agents à utiliser du gaz lacrymogène. Trois jeunes de 16, 17 et 19 ans ont finalement été interpellés pour violences et rébellion.

    Trois policiers municipaux ont été légèrement blessés, avec des ITT allant jusqu’à huit jours. Le quartier, déjà marqué par des tensions récurrentes, reste sous surveillance renforcée.

    Impôts
    Isère : la taxe foncière augmentera pour 10 % des logements

    Image d'illustration de la police municipale. (@Nathan Chaize)
