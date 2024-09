Les chiffres de la taxe foncière 2024 ont été publiés fin août, révélant une hausse pouvant atteindre les 20% qui n'épargne pas le Rhône.

Qui dit nouvelle année dit nouvelle taxe foncière. Si la plupart des communes françaises ont reconduit leur taux pour 2024, d'autres n'y sont pas allées de main morte. "On atteint rapidement 10 à 20% d'augmentation", indique William Demoustier, fondateur du service d'investissement locatif Expat'Immo. Un phénomène qui n'épargne d'ailleurs pas le département du Rhône.

Jusqu'à 16% d'augmentation dans le Rhône

Le Rhône connait une évolution en dents de scie selon les communes. Ainsi, la taxe d'habitation reste la même à Lyon, Caluire-et-Cuire, Vénissieux, Bron ou Vaulx-en-Velin, située entre 31 et 37%. En revanche, elle augmente de 6 à 9% dans les communes d'Ambérieux, Dardilly ou encore Neuville-sur-Saône. "Cela touche particulièrement les petites villes", d'après l'expert. Un phénomène qui s'explique de deux façons. "La suppression de la taxe d'habitation a coupé les communes d'un certain revenu. Et la taxe foncière est un impôt assez facile à monter", explique William Demoustier. Cela peut également être lié à la baisse du nombre de transactions immobilières. "Les villes et départements ont moins de revenus et peuvent moins taxer les transactions".

En particulier, dix communes rhodaniennes ont vu leur taxe foncière grimper cette année. Il s'agit en première position de Saint-Priest (16,2%), suivi de Communay (16,1%) et Saint-Genis-Laval (16%). Elle augmente également de 15,8% à Rillieux-la-Pape, 14,8% à Loire-sur-Rhône et 14% à Saint-Romain au Mont d'Or. Suivent ensuite Châtillon (12%) et Villeurbanne, Marennes et Quincieux avec une hausse de 10%. Si ces chiffres paraissant élevés, cela n'impacte que peu les propriétaires actuels. "C'est davantage un frein pour les nouveaux entrants pour des questions de rentabilité", affirme William Demoustier. Selon lui, la taxe foncière devrait d'ailleurs augmenter à nouveau de 5 à 10% dans une partie des communes en 2025.

