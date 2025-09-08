À Lyon, une semaine placée sous le signe de la douceur

Le temps sera clément cette semaine à Lyon où les températures seront de saison.

Si la semaine a débuté sous la pluie, la météo va s'améliorer cette semaine à Lyon. Après un lundi particulièrement instable et imprévisible, le soleil devrait faire son retour mardi 9 septembre.

Ainsi, de mardi à samedi, le mercure devrait atteindre tous les jours les 23 à 24°C selon Météo Lyon. Le ciel sera globalement dominé par le soleil, avec une journée plus nuageuse prévue jeudi 11 septembre au cours de laquelle une averse n'est pas exclue.

Samedi également, une averse locale en journée est possible. Enfin, la journée de dimanche devrait être particulièrement ensoleillée, avec des températures légèrement au-dessus des normales de saison. La tendance devrait être une installation de températures estivales la semaine prochaine. À confirmer.