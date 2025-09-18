Actualité
Campus Grenoble Alpes. (Par P baldwin89)

Isère : deux journées dédiées à l'avenir du train en montagne organisées à Grenoble

  • par Loane Carpano

    • Deux journées dédiées à l'avenir du train dans les territoires de montagne se tiendront les 3 et 4 octobre prochains à Grenoble (Isère).

    Deux journées de débats, de rencontres, et d'ateliers consacrées à l'avenir du train dans les territoires de montagne, se tiendront les 3 et 4 octobre prochains à Grenoble. Tenu sur la place André Malraux, le forum permettra d'aborder les questions de mobilité durable, de cohésion territoriale, de transition écologique et l'équité d'accès aux transports.

    Organisé par le réseau enTrain, en partenariat avec le Collectif de l’Etoile Ferroviaire de Veynes et le Collectif régional AuRAil, l'événement est accessible gratuitement sur inscription.

