Pont de Chasse-sur-Rhône : la circulation rouvre ce vendredi après quatre mois de travaux

  • par La Rédaction

    • Le pont reliant Givors à Chasse-sur-Rhône sera de nouveau accessible à la circulation à partir du vendredi 31 octobre.

    Bonne nouvelle pour les automobilistes : après plusieurs mois de fermeture, les travaux menés par la Métropole de Lyon sur le pont suspendu de Chasse-sur-Rhône arrivent à leur terme. Fermé depuis fin juin pour un important chantier de rénovation, l’ouvrage a bénéficié d’une remise en état complète.

    Le chantier a notamment permis de remplacer 25 entretoises métalliques rongées par la corrosion, d’assurer un entretien global de la structure et de traiter la présence d’amiante découverte dans certaines peintures, rallongeant légèrement les délais.

    Les automobilistes, notamment ceux de Saint-Romain-en-Gier, devraient souffler : la réouverture du pont coïncide avec la fermeture temporaire du passage à niveau voisin pour travaux. L’ouvrage, désormais sécurisé, offre de meilleures conditions de circulation et une durabilité renforcée sur cet axe essentiel entre l’Isère et le Rhône.

