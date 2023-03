À Vénissieux, l'école Max Barel occupée pour des enfants sans toit

L'école primaire Max Barel est occupée par le collectif Jamais Sans Toit, pour faire connaître la situation de deux enfants sans possibilité d'hébergement, dans la rue depuis 17 jours.

Deux enfants de 6 et 12 ans, scolarisés à l’école primaire Max Barel et au collège Louis Aragon de Vénissieux, ainsi que leur mère, se trouvent sans situation d’hébergement. Le collectif Jamais sans Toit, qui vise à trouver des solutions d'hébergement pour les personnes sans-abri, occupe l'école depuis jeudi 2 mars pour visibiliser leur situation.

"Sans l’action de notre collectif, leur situation serait invisible : ils dormaient déjà dehors depuis 17 jours, malgré des démarches administratives déjà engagées, indique le collectif dans un communiqué. Les appels au 115 sont saturés, et les collectivités territoriales se renvoient la balle. Malgré les efforts des parents d’élèves et des personnels des établissements concernés, tous mobilisés pour interpeller les pouvoirs publics, aucune solution n’est proposée à cette famille".

Appel à "la responsabilité de l'État"

Selon le collectif, plus de 225 enfants de la métropole lyonnaise dorment dehors. "Les parents d’élèves et les membres des équipes éducatives ne se résoudront jamais à laisser des familles dormir à la rue, sous un pont ou dans une cage d’escalier. C’est un choix contraint par les manquements de l’État à ses devoirs, par une politique amenant toujours plus de personnes dans la rue, dont de trop nombreux enfants", estiment les membres du collectif, qui compte des habitants, des enseignants et des parents d'élèves.

"Nous demandons que l’État prenne ses responsabilités et se montre à la hauteur de ses engagements. L’occupation de l’école ne saurait être une solution durable et satisfaisante et nous exigeons que les services municipaux, métropolitains et préfectoraux proposeront rapidement une solution de logement digne et pérenne".