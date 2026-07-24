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Lyon soleil
Vues de Lyon sous le soleil. (Photo : Lyon Capitale)

Un vendredi ensoleillé et chaud à Lyon, jusqu'à 33 degrés attendus

  • par La Rédaction

    • C'est une journée lumineuse et plutôt chaude qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce vendredi 24 juillet 2026.

    Pour ce dernier jour de la semaine avant le weekend, le temps s'annonce de nouveau ensoleillé et chaud à Lyon. Le soleil brillera du matin au soir et la chaleur sera de retour dans l'après-midi.

    Ce matin s'il fait seulement 15 degrés, le mercure grimpera jusqu'à 33 degrés au plus fort de la journée. Des valeurs légèrement au dessus des normales de saison avant un weekend qui s'annonce orageux à Lyon.

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