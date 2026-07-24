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Les orages sont de retour dans la région ce week-end. (Photo fournie)

Les orages de retour à Lyon pour cette fin de semaine : à quoi faut-il s'attendre ?

  • par Corentin Lucas

    • Le week-end s’annonce lourd, mais électrique à Lyon et dans le Rhône. Des orages sont prévus dès ce samedi 25 juillet.

    Si cette avant-dernière semaine de juillet a été radieuse concernant la météo, le week-end risque, en revanche, de ne pas être au rendez-vous. En effet, les intempéries vont venir perturber les Lyonnais, aussi bien la pluie que les orages.

    Pour la journée du samedi 25 juillet, Météo France indique qu’il fera plus lourd "avec une évolution orageuse en seconde partie de journée". Côté températures, cela représente 19 degrés dans la matinée, et jusqu’à 32 degrés au meilleur de la journée. Il faudra se montrer vigilant, puisque un "risque de pluies intenses et de grêle" est annoncé.

    En ce qui concerne dimanche 26 juillet, le temps sera légèrement plus favorable aux promenades. La pluie sera présente en matinée, avant de disparaître progressivement en milieu de journée. Il ne devrait plus y avoir d’orages à ce stade.

    À noter que pour ce samedi, Météo France prévoit de placer les 12 départements de la Région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune pour risques d’orages à partir de midi. Une vigilance qui n’est pas à prendre à la légère compte tenu du dernier épisode orageux qui a traversé le Rhône, provoquant d’importants dégâts matériels, notamment à cause des chutes de grêles.

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