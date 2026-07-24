Feux de forêts : deux départements d'Auvergne-Rhône-Alpes toujours en vigilance élevé

Photo d’illustration des pompiers en intervention sur un feu de forêt. (Photo SDMIS)

Deux départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont une nouvelle fois en vigilance orange aux feux de forêts ce vendredi 24 juillet 2026.

Alors que les orages devraient arriver samedi dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, deux départements sont concernés ce vendredi 24 juillet par une vigilance orange aux feux de forêts. Il s'agit de l'Allier et de la Drôme, où le risque de départs de feux reste élevé.

Dans le reste de la région Aura, hormis en Haute-Savoie, le risque restera modéré ce vendredi, alors que d'importants incendies touchent actuellement la Gironde.