Rhône : un Lyonnais prend la tête d’Inter Beaujolais

Élu à la tête d’Inter Beaujolais, Sébastien Kargul veut poursuivre la montée en gamme du vignoble tout en développant les vins blancs et les marchés à l’export.

L’Interprofession des vins du Beaujolais a élu, jeudi 23 juillet, Sébastien Kargul à sa présidence. L’ancien vice-président succède à Jean-Marc Lafont pour un mandat de deux ans, dans un contexte marqué par la baisse de la consommation de vin, les incertitudes internationales et le changement climatique.

Originaire de Lyon, Sébastien Kargul entend poursuivre la stratégie de valorisation des vins du Beaujolais engagée depuis plusieurs années. Parmi ses priorités figurent le développement des vins blancs, dont il souhaite faire sortir la réputation du "confidentiel", l’adaptation de la stratégie à l’export vers des marchés jugés porteurs, ainsi que le renforcement de la recherche sur l’adaptation du vignoble au changement climatique.

"Nous savons aussi que de nombreuses possibilités s’offriront à nous à l’export" et "nous devons également accentuer la notoriété de nos Beaujolais blancs", affirme le nouveau président, qui sera épaulé par Jean-Marc Lafont, désormais vice-président d’Inter Beaujolais.