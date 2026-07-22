Bison Futé voit rouge pour les départs en vacances ce weekend en Auvergne-Rhône-Alpes

Bison Futé voit rouge samedi dans le sens des départs. Les autoroutes autour de Lyon, vers la Méditerranée et les Alpes, seront particulièrement encombrées tout le week-end.

Les vacanciers devront s'armer de patience ce week-end des 25 et 26 juillet dans la région lyonnaise. Bison Futé prévoit une circulation très difficile en Auvergne-Rhône-Alpes, avec un vendredi classé orange et un samedi rouge dans le sens des départs dans la région.

Autour de Lyon, les principaux axes seront fortement sollicités. Vendredi, il est recommandé d'éviter l'A6 entre Beaune et Lyon entre 12 h et 17 h, mais aussi l'A43 entre Chambéry et Lyon de 11 h à 20 h dans le sens des retours. L'A7 entre Orange et Lyon sera également très chargée de 11 h à 19 h.

Samedi s'annonce comme la journée la plus compliquée. Les difficultés sont attendues dès le matin sur l'A7 entre Lyon et Orange (de 8 h à 18 h), sur l'A46 pour le contournement est de Lyon (de 9 h à 12 h), sur l'A43 en direction de Chambéry (de 13 h à 16 h) ainsi que sur l'A48 vers Grenoble en milieu de journée.

Dimanche, si les conditions s'améliorent, le trafic restera dense en direction des Alpes et de la Méditerranée. Bison Futé conseille notamment d'éviter l'A43 entre Lyon et Chambéry de 12 h à 20 h, l'A46 entre midi et 19 h, ainsi que l'A7 vers le sud entre 11 h et 20 h.