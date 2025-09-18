Journées du patrimoine, Biennale de la danse, festival, brocante... Lyon Capitale à sélectionné pour vous les activités à ne pas manquer pour le week-end du 19 au 21 septembre.

Les Journées du patrimoine

Opéra de Lyon @Hugo LAUBEPIN

Et si ce week-end était l'occasion de partir à la découverte de nouveaux lieux. A l'occasion des Journées européennes du patrimoine, de nombreux sites seront ouverts au public lors du week-end. Parmi les visites insolites à noter : celles de l'Opéra de Lyon, du tunnel de street-art situé entre les prisons Saint-Paul et Saint-Joseph, ou encore celle de la plateforme Skin Technology du groupe l'Oréal. Si l'ensemble des visites sont gratuites, attention tout de même à bien réserver pour être sûr d'avoir une place.

La fête des Bannières du Monde

Défile de la Biennale édition 2014 © Stéphane Rambaud

Deuxième événement phare du week-end : la fête des Bannières du Monde. Un show organisé samedi 20 septembre, en marge de la Biennale de la Danse. Les festivités débuteront dès 11 h, place du Maréchal Lyautey (6e), où un village d'associations proposera artisanat, tenues traditionnelles, objets culturels, jeux, musiques et saveurs du monde. Le départ du défilé sera donné à 14 h 30, à l’angle du cours Franklin Roosevelt et de la rue Garibaldi, pour une arrivée prévue près du village des associations. La journée s'achèvera par un spectacle de danses folkloriques, de chants polyphoniques, de percussions, d'arts vivants… à 16 h.

La brocante du Vieux-Lyon

Image d'illustration brocante.

Les tupiniers de la semaine dernière laissent place à la brocante du Vieux-Lyon ce week-end. Samedi 20 septembre, une cinquantaine d'exposants professionnels exposeront à la vente sur la place Saint-Jean (5e). Cartes postales, meubles anciens, art..., une multitude d'objets venus de différentes régions seront à découvrir de 8 h à 19 h.

The Ink Factory

The Ink Factory édition 2019

Et si ce week-end était le moment de se faire tatouer ? Du 19 au 21 septembre se tiendra le salon du tatouage "The Ink Factory" au sein de la Halle Tony Garnier de Lyon. Au total : 350 tatoueurs seront réunis pour proposer des performances artistiques et des animations. Plusieurs concours auront lieu pour l'occasion.

Les vendanges musicales

Emma Peters

Dernier événement sélectionné pour ce week-end, celui des "Vendanges musicales" : un festival pop, rock et électro, organisé au château de Charnay dans le Beaujolais. Du jeudi 18 au samedi 20 septembre, des artistes confirmés comme émergents se succèderont au milieu du village des Pierres Dorées. Parmi les têtes d'affiche : Emma Peters, Synapson, ou encore, Boulevard des airs.

