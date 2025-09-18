Actualité
© Archives Biennale de la danse

Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 19 au 21 septembre

  • par Loane Carpano

    • Journées du patrimoine, Biennale de la danse, festival, brocante... Lyon Capitale à sélectionné pour vous les activités à ne pas manquer pour le week-end du 19 au 21 septembre.

    Les Journées du patrimoine

    Opéra de Lyon @Hugo LAUBEPIN
    Opéra de Lyon @Hugo LAUBEPIN

    Et si ce week-end était l'occasion de partir à la découverte de nouveaux lieux. A l'occasion des Journées européennes du patrimoine, de nombreux sites seront ouverts au public lors du week-end. Parmi les visites insolites à noter : celles de l'Opéra de Lyon, du tunnel de street-art situé entre les prisons Saint-Paul et Saint-Joseph, ou encore celle de la plateforme Skin Technology du groupe l'Oréal. Si l'ensemble des visites sont gratuites, attention tout de même à bien réserver pour être sûr d'avoir une place.

    Toute la programmation ici.

    La fête des Bannières du Monde

    Défilé de la Biennale de la danse
    Défile de la Biennale édition 2014 © Stéphane Rambaud

    Deuxième événement phare du week-end : la fête des Bannières du Monde. Un show organisé samedi 20 septembre, en marge de la Biennale de la Danse. Les festivités débuteront dès 11 h, place du Maréchal Lyautey (6e), où un village d'associations proposera artisanat, tenues traditionnelles, objets culturels, jeux, musiques et saveurs du monde. Le départ du défilé sera donné à 14 h 30, à l’angle du cours Franklin Roosevelt et de la rue Garibaldi, pour une arrivée prévue près du village des associations. La journée s'achèvera par un spectacle de danses folkloriques, de chants polyphoniques, de percussions, d'arts vivants… à 16 h.

    Plus d'informations en lien.

    La brocante du Vieux-Lyon

    Brocante
    Image d'illustration brocante.

    Les tupiniers de la semaine dernière laissent place à la brocante du Vieux-Lyon ce week-end. Samedi 20 septembre, une cinquantaine d'exposants professionnels exposeront à la vente sur la place Saint-Jean (5e). Cartes postales, meubles anciens, art..., une multitude d'objets venus de différentes régions seront à découvrir de 8 h à 19 h.

    Toutes les détails en ligne.

    The Ink Factory

    salon de tatouage the ink factory
    The Ink Factory édition 2019

    Et si ce week-end était le moment de se faire tatouer ? Du 19 au 21 septembre se tiendra le salon du tatouage "The Ink Factory" au sein de la Halle Tony Garnier de Lyon. Au total : 350 tatoueurs seront réunis pour proposer des performances artistiques et des animations. Plusieurs concours auront lieu pour l'occasion.

    Plus de détails sur le lien.

    Les vendanges musicales

    Emma Peters
    Emma Peters

    Dernier événement sélectionné pour ce week-end, celui des "Vendanges musicales" : un festival pop, rock et électro, organisé au château de Charnay dans le Beaujolais. Du jeudi 18 au samedi 20 septembre, des artistes confirmés comme émergents se succèderont au milieu du village des Pierres Dorées. Parmi les têtes d'affiche : Emma Peters, Synapson, ou encore, Boulevard des airs.

    Toute la programmation ici.

    Lire aussi : Quoi de neuf à Lyon ?

    Iron Maiden au Groupama Stadium de Décines en juin 2026

