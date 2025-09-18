Tourisme : une saison estivale mitigée dans l'Ain

Avec 4,4 millions de nuitées enregistrées entre juin et août 2025, Aintourisme dévoile un bilan estival mitigé concernant le tourisme.

L'heure du bilan touristique estival a sonné pour le département de l'Ain. Avec 4,4 millions de nuitées enregistrées entre juin et août 2025, Aintourisme dévoile "un été stable mais marqué par une consommation sous tension." Si les professionnels du tourisme se disent globalement satisfaits, ces derniers soulignent néanmoins une baisse des dépenses des visiteurs, en particulier dans la restauration.

Sur le mois de juillet une hausse de 2,5% des fréquentations est à noter. Le mois d'août, lui, paraît plus mitigé et enregistre une baisse de fréquentation de 1,8%. Parmi les visiteurs, la clientèle française représente 67% des séjours. Un regain des visiteurs nordistes de +3% est constaté.

La randonnée pédestre (81%), le vélo (56%) et les activités nautiques (50%) figurent parmi les pratiques les plus recherchées. "Malgré un budget touristique sous tension, les activités culturelles et de loisirs se maintiennent, voire progressent, traduisant un réel attachement des visiteurs à la découverte du patrimoine, des sites emblématiques et des expériences accessibles", précise Aintourisme.

