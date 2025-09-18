Actualité
Château de Montagnieu
Château de Montagnieu Crédit : Wikipédia

Tourisme : une saison estivale mitigée dans l'Ain

  • par Loane Carpano
  • 1 Commentaire

    • Avec 4,4 millions de nuitées enregistrées entre juin et août 2025, Aintourisme dévoile un bilan estival mitigé concernant le tourisme.

    L'heure du bilan touristique estival a sonné pour le département de l'Ain. Avec 4,4 millions de nuitées enregistrées entre juin et août 2025, Aintourisme dévoile "un été stable mais marqué par une consommation sous tension." Si les professionnels du tourisme se disent globalement satisfaits, ces derniers soulignent néanmoins une baisse des dépenses des visiteurs, en particulier dans la restauration.

    Sur le mois de juillet une hausse de 2,5% des fréquentations est à noter. Le mois d'août, lui, paraît plus mitigé et enregistre une baisse de fréquentation de 1,8%. Parmi les visiteurs, la clientèle française représente 67% des séjours. Un regain des visiteurs nordistes de +3% est constaté.

    La randonnée pédestre (81%), le vélo (56%) et les activités nautiques (50%) figurent parmi les pratiques les plus recherchées. "Malgré un budget touristique sous tension, les activités culturelles et de loisirs se maintiennent, voire progressent, traduisant un réel attachement des visiteurs à la découverte du patrimoine, des sites emblématiques et des expériences accessibles", précise Aintourisme.

    Lire aussi : Haute-Savoie : les chiffres du tourisme estival en légère hausse

    à lire également
    Une journée dédiée aux fossiles organisée à Sainte-Foy-Lès-Lyon

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Une journée dédiée aux fossiles organisée à Sainte-Foy-Lès-Lyon 18:30
    Château de Montagnieu
    Tourisme : une saison estivale mitigée dans l'Ain 18:07
    Iron Maiden au Groupama Stadium de Décines en juin 2026 17:17
    Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 19 au 21 septembre 16:36
    Grève du 18 septembre à Lyon : Retailleau et Macron... épouvantails de manifestants aux revendications multiples 16:09
    d'heure en heure
    archives départementales du rhône
    Lyon : une exposition pour les 80 ans du premier vote des femmes 15:46
    Débaptiser des rues à Lyon ? La droite tance la création d'un comité mémoriel "Théodule", la Ville défend un "espace de débat apaisé" 15:13
    Isère : deux journées dédiées à l'avenir du train en montagne organisées à Grenoble 14:22
    Grève du 18 septembre à Lyon : trois blessés dont deux CRS, trois personnes interpellées 14:20
    Concert classique : Mahler contre Mahler 13:49
    Exposition photo : Farida Hamak, sur les traces de la Tunisie 13:33
    Exposition : Alain Pouillet, inclassable peintre lyonnais 12:46
    police judiciaire
    Vaulx-en-Velin : un automobiliste interpellé sans permis, armé et sous l'emprise du cannabis 12:13
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut