"Insondable connerie" : le patron de 6e sens Immobilier s'exprime après les violences du 1er mai à Lyon

Alors que le siège de 6e sens Immobilier, situé sur le quai Claude-Bernard, a été dégradé en marge de la manifestation du 1er mai, le patron du promoteur immobilier a réagi, dénonçant la "brutalité sans limite" des casseurs.

Au lendemain du 1er mai, il est l'heure de faire le bilan des dégats à Lyon. En marge de la manifestation syndicale, des dizaines de casseurs ont notamment dégradé le siège de 6e sens immobilier situé à Lyon sur le quai Claude-Bernard. L'agence de la rue Garibaldi a également été attaquée par les éléments perturbateurs du cortège.

Ce jeudi, Jean-Christophe Vincent, patron du groupe immobilier et également président du club de foot de La Duchère, a réagi sur ses réseaux sociaux à ces évènements.

"Aujourd’hui 1er mai, fête des travailleuses et des travailleurs, les salariés de 6e Sens Immobilier ont vu leur outil de travail dévasté par des blacks blocs.

Pour ces derniers, détruire les locaux d’un promoteur immobilier, c’est s’attaquer à un symbole du capitalisme" débute-t-il. "Pourtant les salariés de 6e Sens sont des travailleuses et des travailleurs comme les autres qui se lèvent chaque matin pour aller bosser. Ils sont technicien(ne)s, assistant(e)s, comptables, ingénieur(e)s, certainement pas rentiers du capital" complète Jean-Christophe Vincent.

"Vous me donnez envie de vomir"

"Ma question à ceux qui s’en sont pris à notre outil de travail ainsi qu’aux élus qui ne les condamneraient pas voire qui les soutiendraient est la suivante : et vous vous faites quoi pour les plus vulnérables de notre société ? Rien. Vous cassez et nuisez au plus grand nombre à cause de votre insondable connerie et votre brutalité sans limite. Vous me donnez envie de vomir" conclut-il.