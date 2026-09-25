Insécurité : l'aide financière acceptée sous conditions par la Ville de Lyon, la Métropole dénonce "un chantage"

Jérémie Bréaud, vice-président en charge de la sécurité globale, assure que la main tendue de la Métropole de Lyon est toujours valable. Un rendez-vous avec Philippe Prieto, adjoint au maire de Lyon délégué à la sûreté, et Fanny Dubot, maire du 7e arrondissement, est prévu ce vendredi.

La réponse ne s’est pas fait attendre. En réaction aux propos tenus par Philippe Prieto, adjoint au maire de Lyon délégué à la sûreté, hier lors du conseil municipal, Jérémie Bréaud, son pendant à la Métropole de Lyon, a convoqué la presse ce vendredi pour un bref échange et dénoncé "un chantage."

Pour rappel, Philippe Prieto a affirmé que la Ville de Lyon accepterait les aides financières de la collectivité désormais dirigée par Véronique Sarselli sous certaines conditions, dont celle de ne pas expulser les quelque 280 femmes et enfants ayant trouvé refuge dans un immeuble de la place de Milan, dans le 3e arrondissement.

Lire aussi : Insécurité à Lyon : la Ville prête à accepter l’aide financière de la Métropole, mais sous conditions

"Il y a une décision de justice"

"Nous avons été profondément indignés par les déclarations de Philippe Prieto", déclare ainsi le vice-président, indiquant que le recours demandant l’expulsion du squat de la place de Milan a été déposé, selon lui, par l’ancien exécutif, alors dirigé par l’écologiste Bruno Bernard. Jérémie Bréaud écarte par ailleurs tout retour en arrière. "Il y a une décision de justice. Qui sommes-nous, élus de la Métropole de Lyon, pour venir dire à la justice que l’on va venir s’asseoir sur sa décision ? Ça ne marche pas comme ça", lance-t-il encore. "Je n’ai qu’un seul message pour Philippe Prieto : qu’il appelle Bruno Benard", ironise Jérémie Bréaud.

Quant à la crainte exprimée par Philippe Prieto de voir ces personnes expulsées tomber dans la délinquance du fait de leur situation précaire, Jérémie Bréaud balaye, là aussi, l’augment. "C’est profondément choquant d’entendre ça. Ce n’est pas parce qu’une femme ou un enfant est à la rue qu’il devient délinquant", dénonce-t-il. Et d’ajouter : "Ce n’est pas, d’un côté, on s’occupe de la précarité et de l’autre, de la sécurité. Le message est clair : à la Métropole de Lyon, nous nous occupons de la précarité et de la sécurité."

Lire aussi : Insécurité à la gare routière de Gerland : "J’appelle le maire de Lyon à accepter notre main tendue", clame Jérémie Bréaud

Un rendez-vous prévu entre la Ville et la Métropole de Lyon ce vendredi

"Hasard du calendrier", s’est amusé Jérémie Bréaud, un rendez-vous doit se tenir ce vendredi entre ce dernier, Philippe Prieto et la maire du 7e arrondissement de Lyon, Fanny Dubot, lors duquel la situation du quartier de Gerland doit être notamment évoquée. "Dire cela alors que l’on doit se voir dans la semaine n’est pas très élégant, mais j’ai décidé de maintenir la rencontre puisque je pense que les Lyonnais ne veulent qu'une chose, c'est que l’on s’occupe d’eux en matière de sécurité et qu’ils en ont marre des petites phrases. C'est pour cela que la main tendue de la Métropole sera toujours là", avance-t-il, déplorant "une maladresse de plus" de la municipalité.

Lire aussi : Lyon : Grégory Doucet demande à l’État des renforts de police dans le quartier de Gerland

"Les gamineries doivent cesser et le message va être clair : on se met autour de la table pour travailler dans l’intérêt des Lyonnais. Le travail ne se fait pas par médias interposés", estime-t-il, ayant lui-même réuni la presse pour réagir. Alors que le conseil métropolitain se tiendra lundi prochain, Jérémie Bréaud se veut confiant : "En matière de sécurité, nous allons passer la délibération sur l’aide annuelle aux communes à hauteur de 5 millions d’euros. Nous sommes là pour les accompagner. Je ne doute pas une seconde que la Ville de Lyon, en responsabilité, nous proposera des projets que l’on pourra accompagner."