Culture
La Vie de ma mère © Philippe Laurençon

Entre cirque et théâtre : "La Vie de ma mère" au théâtre de Villefranche

  • par Céline Nowa

    • Habituée aux chapiteaux et aux yourtes, la compagnie d’un Ours relève cette fois un défi inédit : faire entrer son cirque sur la scène d’un théâtre. 

    Un pari audacieux, et sans doute débordant, quand on connaît l’énergie d’Olivier Debelhoir, d’abord fildefériste, jongleur de rue puis auteur de cirque.

    Équilibriste à la parole affûtée, il revendique un cirque “bavard”, porté par un texte précis et ciselé, dont l’écriture cherche elle aussi le vertige. Dans La Vie de ma mère, il sera question d’ériger une montagne, de frôler le précipice et d’inventer, sous les yeux du public, une ligne de vie.

    Un spectacle inventif et débridé qui, avec trois fois rien, se fabrique en direct, entre prouesses, bouts de bois et piano, pour une aventure aussi folle que jubilatoire, où chacun trouve sa place… à ses rires et périls.

    La Vie de ma mère – Le 3 octobre au théâtre de Villefranche

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