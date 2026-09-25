Rhône : une dizaine d’infractions constatées lors d’un contrôle routier, un conducteur condamné pour refus d'obtempérer

Le 19 septembre, un peloton motorisé de Villefranche-sur-Saône a mené une opération de sécurité routière à Belleville-en-Beaujolais. Un individu a été condamné après un refus d’obtempérer.

Conduite sans assurance, infractions liées au contrôle technique, détention de produits stupéfiants… L’opération de contrôles menée le 19 septembre par les gendarmes du peloton motorisé de Villefranche-sur-Saône à Belleville-en-Beaujolais (Rhône) a été fructueuse.

Une dizaine d’infractions ont notamment été constatées et deux véhicules ont été placés en fourrière. Les gendarmes ont par ailleurs fait face à un refus d’obtempérer grave. À la suite de ce délit, le véhicule a été retrouvé abandonné, mais les investigations ont permis d’identifier et d’interpeller le conducteur.

Ce dernier a été placé en garde à vue et a fait l’objet d’une présentation au tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône. Il a été condamné à 600 euros d’amende, au port d’un bracelet électronique pendant quatre mois, à une annulation du permis de conduire de six mois et à une obligation de soins. Le véhicule a été détruit.