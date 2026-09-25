Culture
Gautier Capuçon © James Bort

Concert Ravel, Debussy, Saint-Saëns : reflets de France à l’Auditorium

  • par Guillaume Médioni

    • Qu’on se le dise. Et que les férus de musique française marquent la date d’une pierre blanche car on n’est pas loin ici d’un programme-type (ou culte si vous préférez) consacré au domaine symphonique français au tournant des XIXe et XXe siècles.

    Fondée en 1871 par Camille Saint-Saëns pour promouvoir la musique instrumentale française face à la domination germanique, la Société nationale de musique verra bientôt l’éclosion de nouveaux talents, et non des moindres !

    C’est ce passage de témoin qui est ici à l’honneur avec ce programme concocté par le chef Simone Young, à la tête de l’Orchestre national de Lyon, et le violoncelliste Gautier Capuçon qui interprétera le Concerto pour violoncelle n° 1 de Saint-Saëns comme prélude aux œuvres de Claude Debussy et Maurice Ravel. Et quelles œuvres ! Puisque le concert réunira la sublime Pavane pour une infante défunte de Ravel, La Mer, chef-d’œuvre incontestable de Debussy, pour finir avec la Suite pour orchestre n° 2 extraite de Daphnis et Chloé, de Ravel encore.

    Un véritable feu d’artifice de couleurs orchestrales étincelantes, d’impressionnisme chatoyant et de mélodies d’une pureté dont peu, comme nos deux dentelliers, ont le secret.

    Ravel, Debussy, Saint-Saëns – Jeudi 1er à 20 h et vendredi 2 octobre à 18 h à l’Auditorium

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