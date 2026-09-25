Adaptation du territoire à la canicule : la consultation citoyenne de la Ville de Lyon est lancée

La Ville de Lyon lance ce vendredi 25 septembre sa consultation citoyenne afin de recueillir l’avis des citoyens et d'adapter le territoire aux fortes chaleurs.

Annoncée hier lors du conseil municipal, la consultation citoyenne "Vivre à Lyon pendant la canicule - été 2026" est officiellement ouverte depuis ce vendredi 25 septembre. Avec ce questionnaire, le maire écologiste Grégory Doucet souhaite apporter dès 2027 des réponses "plus robustes" pour adapter la ville aux vagues de chaleur, après l’été caniculaire qu’a connu la France.

"C’est un enjeu de santé publique majeur. C’est également un enjeu de justice sociale, parce que nous savons que nous ne sommes pas toutes et tous également armés face aux conséquences du bouleversement climatique. C’est aussi un enjeu d’attractivité et de soutenabilité de l’activité économique de notre ville", assurait-il.

Disponible sur la plateforme Oyé !, la consultation est composée d’une quarantaine de questions, de l’âge au lieu de vie, en passant par ce qui manque le plus aux Lyonnais lors d’un épisode caniculaire. "Les réponses permettront à la Ville de mieux comprendre les réalités vécues dans les différents quartiers et par les différents publics, et de faire évoluer son plan d’actions face aux fortes chaleurs", souligne la municipalité ce vendredi. La consultation se clôturera le 25 octobre prochain.

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