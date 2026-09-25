Ancienne gloire de l’OL dans les années 1960, André Guy s’est éteint à l’âge de 85 ans

L’ancien attaquant de l’Olympique Lyonnais André Guy est décédé, a annoncé le club ce vendredi. Né à Bourg-en-Bresse, il avait porté le maillot de l’OL de 1967 à 1971.

"Nous apprenons ce midi le décès de notre ancien attaquant André Guy", a tristement déclaré l’Olympique Lyonnais sur ses réseaux sociaux. L’ancien joueur de l’OL et international français, André Guy, s’est en effet éteint ce vendredi 25 septembre à l’âge de 85 ans.

Arrivé à Lyon en 1967, André Guy a brillé sous les couleurs des Rouge et Bleu. En quatre saisons et 129 rencontres avec l’OL, il a inscrit 76 buts toutes compétitions confondues. Lors de la saison 1968-1969, il s’est fait remarquer avec ses 25 réalisations en championnat, un record à cette époque pour un joueur lyonnais sur une saison. Record qui tiendra d’ailleurs pendant 46 ans, avant d’être dépassé par Alexandre Lacazette, auteur de 27 buts en 2015.

Un pur produit de la région

Né à Bourg-en-Bresse en 1941, André Guy avait commencé sa carrière professionnelle à l’AS Saint-Étienne. Avec les Verts, il remporte la Division 2 en 1963 puis le championnat de France de Division 1 en 1964, en inscrivant notamment 28 buts. Après deux saisons au LOSC Lille, durant lesquelles il marque 48 buts toutes compétitions confondues, il rejoint l’Olympique Lyonnais en 1967. Son parcours se poursuit ensuite au Stade Rennais en 1971, où il inscrit sur penalty l’unique but de la finale de la Coupe de France, remportée contre l’OL.

International français entre 1964 et 1968, André Guy avait inscrit deux buts avec les Bleus. Après sa carrière sportive, l’ancien attaquant s’était installé à Sanary-sur-Mer.

Nous apprenons ce midi le décès de notre ancien attaquant André Guy, 129 matchs et 76 buts avec l'OL 1967/71.



Meilleur buteur du Championnat de France en 1969 avec 25 buts, il est le 18e meilleur buteur de l'histoire de la Ligue 1.



L’Olympique Lyonnais présente ses condoléances… pic.twitter.com/0mctfsMAwV — Olympique Lyonnais (@OL) September 25, 2026

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