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Près de 10 milliards d'euros investis dans l'innovation en Auvergne-Rhône-Alpes

  • par Corentin Lucas

    • En 2023, 9,7 milliards d’euros ont été consacrés à la recherche et développement en Auvergne-Rhône-Alpes, soit 2,9 % du PIB régional selon les récents chiffres publiés par l’Insee.

    En 2023, 9,7 milliards d’euros ont été consacrés à la recherche et développement en Auvergne-Rhône-Alpes, soit 2,9 % du PIB régional selon les récents chiffres publiés par l’Insee.

    L’Insee vient de publier les chiffres de 2023 en matière d’innovation. Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, 9,7 milliards d’euros ont été dépensés pour des travaux de recherche et développement (R&D). Une dépense conséquente, puisqu’elle représente 2,9 % de son PIB. La région se classe d’ailleurs deuxième en France, derrière l’Île-de-France (24,1 milliards d’euros) et juste devant l’Occitanie (7,1 milliards).

    Ces dépenses se concentrent principalement dans les brevets, les doctorats ou encore les jeunes entreprises. Mais pour l’Insee, les dépenses de R&D permettent avant tout de financer les chercheurs, ingénieurs, techniciens et cadres d’études.

    Au total, 122 000 salariés en temps plein exercent une fonction de conception-recherche dans la région. Cette catégorie regroupe plus largement les métiers liés à la conception, la recherche et l’innovation, représentant 4,3 % des emplois de la région. Trois quarts des emplois de conception-recherche se trouvent d'ailleurs à Lyon, Grenoble et Clermont-Ferrand. Lyon en rassemble à elle seule 44 %, soit environ 55 000 postes. Dans le secteur public, la moitié de ces emplois se situe dans l’enseignement (universités, écoles supérieures, etc…).

    Dans les chiffres publiés, l'Insee a relevé la forte présence des multinationales étrangères. 20 % des emplois de conception-recherche du secteur privé en dépendent, soit deux fois plus que pour l’ensemble des emplois. Les États-Unis représentent la première nationalité représentée parmi ces emplois, avec 23 %. La moitié concerne des entreprises de l’Union européenne telles que les Pays-Bas, l’Allemagne et même la Suède.

    Lire aussi : Rhône : le taux d’emploi des personnes en situation de handicap progresse dans la fonction publique

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