Incendies criminels à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or : l'auteur condamné

L'auteur des deux incendies criminels survenus fin février à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or a été condamné à 24 mois de prison.

Après son interpellation mercredi 6 mars, l'auteur présumé des deux incendies criminels qui ont touché des véhicules municipaux à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or a été condamné à une peine de 24 mois de prison dont 12 avec sursis probatoire. La partie ferme de sa peine d'emprisonnement a été aménagée sous la forme d'une détention à domicile avec bracelet électronique.

"L'identification très rapide du responsable, grâce à notre réseau de vidéoprotection et à l'efficacité de notre police municipale et de la gendarmerie, et la comparution immédiate sont une grande satisfaction, a réagi la mairie expliquant néanmoins : Nous sommes plus réservés sur l'aménagement de la peine d'emprisonnement, qui ne nous parait pas en adéquation avec la gravité des actes."

Il y a deux semaines, deux voitures de la commune avaient été incendiées à quelques jours d'écart. Le second incendie avait endommagé le bâtiment de la mairie, contraignant à la délocalisation des services municipaux pour quelques semaines.

