Deux incendies criminels ont touché des véhicules garés à proximité de la mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or la semaine dernière. Quelques jours après les feux qui ont endommagé une partie de la mairie, le maire de la commune, Patrick Guillot, tente de réorganiser ses services.

C'est un début de semaine compliqué qui s'est imposé à tous les salariés de la mairie de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or. Vendredi dernier, un véhicule a été brûlé dans le parc de la mairie. L'incendie de cette voiture de la police municipale, qui était garée à côté de la mairie, a endommagé une grande partie du bâtiment. "Les vitres de la salle des mariages ont explosé, toutes les fumées sont rentrées à l'intérieur et toute la mairie est infestée" raconte, dépité, Patrick Guillot, maire de la commune.

"On a d'abord pensé à un incendie accidentel"

"C'est une vraie atteinte à l'institution qui est là pour apporter du service aux habitants, on ne comprend pas" déplore l'édile. "Quand dans la nuit de lundi à mardi on a eu le premier feu d'une voiture de la mairie, on a d'abord pensé à un incendie accidentel" rappelle Patrick Guillot, précisant que la première voiture incendiée était une voiture électrique. "Le deuxième vendredi soir a créé beaucoup moins de doute".

"Grâce aux caméras, on a tout de suite su que c'était criminel. On voit un individu cagoulé mettre le feu à la voiture" Patrick Guillot, maire de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or Tweet

Après un dépôt de plainte, une enquête a été ouverte pour incendie criminel à la brigade de gendarmerie de Limonest. "Grâce aux caméras, on a tout de suite su que c'était criminel. On voit un individu cagoulé mettre le feu à la voiture. Et sur le premier sinistre, on voit quelqu'un partir en courant à côté de la voiture. Ça ne fait malheureusement peu de doute" complète le maire des Monts-d'Or. "On n'avait jamais eu de menace auparavant. Ces deux incendies sont très surprenants pour nous. A Saint-Cyr on est plutôt dans un climat serein, on est devant un acte qu'on n'explique pas".

La mairie inutilisable pendant 3 semaines

Stupéfait par ce double incendie criminel qui a visé sa mairie, Patrick Guillot a été contraint de réorganiser tous les services municipaux, et cela jusqu'à nouvel ordre. "Les experts nous ont dit qu'il allait falloir trois semaines minimum pour nettoyer la mairie et la décontaminer".

Pendant ce temps, en plus du télétravail proposé à certains agents, les services municipaux se sont installés dans différents bâtiments de la commune. "C'est un peu compliqué à mettre en place, mais on espère pouvoir accueillir le public dans les meilleures conditions" conclut le maire.