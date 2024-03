Urbanisme : le réveil de Villeurbanne

Les grands projets se multiplient dans la deuxième ville de la métropole qui a longtemps souffert de la comparaison avec Lyon.

Le dynamisme de Villeurbanne depuis le début du mandat, jumelé à un ralentissement de Lyon dans la course à l’attractivité, renforce l’impression d’un nouveau souffle au sein de cette commune souvent dans l’ombre de son imposante voisine. Le mandat a commencé avec le statut de capitale française de la culture en 2022. 700 événements ont été organisés, vus par 700 000 spectateurs. L’enveloppe budgétaire était importante, 10 millions d’euros, et a dérapé, 13,5 millions d’euros, même si le maire socialiste Cédric Van Styvendael l’assume. La Chambre régionale des comptes a notamment pointé une explosion des dépenses de communication. Si les retombées économiques et médiatiques n’ont pas été objectivées, la municipalité a tiré un bilan positif de l’année. Dans une métropole où le ballet des grues a ralenti et notamment à Lyon, Villeurbanne porte encore de grandes opérations d’urbanisme. Gratte-Ciel Nord, l’extension du centre-ville, se matérialise enfin. La ville a en effet longtemps été présentée, non sans dédain, comme le 10e arrondissement de Lyon.

“Nous avons lancé trois Zac, deux lignes de tramway et une de bus à haut niveau”, liste Cédric Van Styvendael avec gourmandise. À ces projets souvent au long cours se sont greffées des opérations de quartier. La friche ACI, une ancienne usine Renault entre la Doua et les Gratte-Ciel, va être transformée en une opération de logements et un parc de deux hectares. Tous ces projets ont longtemps pris la poussière dans les cartons de la Métropole de Lyon et de son ancêtre le Grand Lyon. La Zac Gratte-Ciel a par exemple été lancée au début des années 2000 mais a longtemps traîné. Les projets villeurbannais bénéficient depuis le début du mandat d’un vrai coup d’accélérateur.