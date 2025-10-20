Quatre personnes sont décédées ce lundi 20 octobre après un incendie rue André Philip, dans le 3e arrondissement de Lyon.

Dramatique incendie à Lyon ce lundi 20 octobre près de la gare Part-Dieu. Selon nos informations, quatre personnes, deux femmes et deux hommes, sont décédées dans l'incendie d'un immeuble de six étages. Le feu s'est déclaré peu après 5h du matin au 230 rue André Philip, un bâtiment qui abriterait un foyer pour travailleurs migrants.

Au total, 78 sapeurs-pompiers et 34 engins ont été mobilisés sur l'incendie qui a été éteint vers 7h du matin ce lundi. Quatre équipages du SAMU du Rhône ont également été déployés. "Je salue la mobilisation rapide et exemplaire des sapeurs-pompiers du SDMIS, des équipes du SAMU, de la police nationale et des agents de la Ville de Lyon, qui se sont immédiatement rendus sur place pour secourir, mettre en sécurité et accompagner les habitants" s'est exprimé Grégory Doucet, maire de Lyon.

Les pompiers, encore sur place ce lundi matin, ont également secouru dix autres personnes présentes dans l'immeuble au moment des faits. "Un gymnase a été ouvert par la Ville de Lyon pour accueillir les personnes impliquées" explique la préfecture du Rhône dans un communiqué ce lundi matin.