Lyon : la stratégie 2025 pour gagner du terrain sur les délinquants

Sommés par le ministre de l’Intérieur de mettre sur pied un “vaste plan de bataille contre l’impunité et pour la sécurité” des Lyonnais, la préfète et le patron de la police nationale du Rhône ont adopté une nouvelle doctrine de lutte contre la délinquance, dont l’enraiement semble impossible.



“Frapper plus fort, plus souvent et mieux.” Dans son bureau d’angle du deuxième étage de l’hôtel de police de Lyon, Nelson Bouard a le ton martial de celui qui part en guerre. Droit comme un I dans son siège, mains jointes et regard bleu acier perçant, le patron de la police nationale du Rhône détaille la nouvelle doctrine des “bleus” dans la métropole lyonnaise, avec un focus particulièrement circonstancié sur Lyon. Il répond à la demande express et explicite de la préfète locale de lui dresser un diagnostic territorial précis de l’état de la délinquance indigène. Analyse de la délinquance, localisation des faits, horaires criminogènes, profils des délinquants, cartographie des sites nécessitant une action prioritaire, tout a été passé à la loupe et au peigne fin. “L’idée, schématise Nelson Bouard, est de cibler de manière plus intense et plus approfondie que ce qui a été fait jusqu’à aujourd’hui, avec une concentration de moyens et d’actions visibles, des territoires sur lesquels on constate des phénomènes de délinquance enkystée ou en accroissement significatif.” Le tout condensé dans un Plan d’action départemental de restauration de la sécurité du quotidien exigé par le ministre de l’Intérieur. Pro patria.