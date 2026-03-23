Les syndicats enseignant tirent la sonnette d'alarme face au projet de l'académie de supprimer 221 classes dans le département du Rhône.

Le projet de fermetures et d’ouvertures de classes de l’inspecteur d’académie est tombé. Verdict ? Le projet prévoit 290 fermetures de classe dans les écoles du Rhône, contre 69 ouvertures soit 221 classes en moins à la rentrée prochaine. L'académie prévoit également 94 suppressions de postes dans tout le département. Une nouvelle qui fait grincer des dents le personnel enseignant : "Pour le SNUDI-FO, ce projet de carte scolaire est inacceptable", alertent les syndicats dans un communiqué transmis à la presse ce lundi 23 mars.

"Une remise en cause du droit des élèves en situation de handicap"

Les syndicats dénoncent notamment la suppression de treize postes dans les établissements sociaux et médico-sociaux, alors que plus de 1 000 élèves sont en attente de places dans ces établissements spécialisés : "Seuls 5 ULIS sont créées (...) La rentrée 2026 devrait donc être marquée par une aggravation de la négation du droit des élèves en situation de handicap de bénéficier de conditions de scolarisation adaptées", déplore le SNUDI-FO.

En parallèle, l'académie souhaite créer 33 postes dédiés au pôle d'appui à la scolarité (PAS), dont l'objectif est de limiter les notifications MDPH (Maison départementale des personnes handicapées). En bref, cette création de poste viserait à apporter plus de soutien aux élèves en interne de l'école, pour diminuer le recours aux dispositifs extérieurs liés au handicap. Une solution qui ne passe pas du côté des syndicats qui dénoncent "une remise en cause du droit des élèves en situation de handicap".

Face à ce plan de l'académie, les syndicats annoncent que des blocages d'écoles, des manifestations et des grèves sont à venir.

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