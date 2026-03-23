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LDLC Asvel
Crédit : Infinity Nine Media/ Ilan Allouche

Lyon : le partenariat entre "Auxiliaire" et le club de basketball LDLC Asvel franchit un nouveau cap

  • par Loane Carpano

    • Depuis dimanche 22 mars, l'assureur "Auxilliaire" est partenaire premium et sponsor maillot du club de basketball lyonnais LDLC Asvel.

    Les joueurs professionnels de l'Asvel joueront désormais avec la marque "Auxilliaire" inscrite sur leur maillot. Ce dimanche 22 mars, l'assureur spécialisé dans le BTP, Auxilliaire est devenu le partenaire Premium et le sponsor maillot de l'équipe professionnelle du club de basket LDLC Asvel. Pour rappel, les deux entités étaient déjà partenaires depuis 2022.

    "Ce partenariat, initié en 2022, s’inscrit dans une relation de confiance solide et durable. Pouvoir compter sur des entreprises ancrées dans notre territoire et qui partagent nos valeurs est une vraie force pour le club et démontre une ambition partagée d’accompagner notre développement sur le long terme", s'est alors félicité le président de LDLC Asvel Tony Parker.

    Lire aussi : L'Asvel chute encore en Euroligue face à Dubaï

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