Eugenie Le Sommer, attaquante de l’Olympique Lyonnais. (Photo by Melanie Laurent / A2M Sport Consulting / DPPI via AFP)

Ils cambriolent "par hasard" la maison de l’ex joueuse de l’OL Eugénie Le Sommer

  • par Clémence Margall

    • Le domicile de l’ancienne joueuse de l’Olympique Lyonnais, Eugénie Le Sommer, a été cambriolé le 16 août dernier. L’un des suspects a assuré qu’il ne savait pas à qui appartenait la maison.

    Alors que l’ancienne attaquante de l’Olympique Lyonnais se trouvait au Mexique avec son mari, son domicile, situé à Meyzieu, a été cambriolé par deux individus le 16 août dernier. Comme le rapportent nos confrères du Progrès, les faits se sont déroulés aux alentours de 22 heures tandis que deux hommes ont escaladé le portail puis forcé une fenêtre pour entrer. Ils ont réussi à dérober plusieurs bijoux et accessoires pour un montant d’environ 10 000 euros. Mais alors que l’alarme de la maison retentit, les deux malfrats partent en courant et laissent derrière eux un tournevis et une partie du butin.

    Il est condamné à deux ans et demi de prison

    La police identifie rapidement l’un des suspects, un homme de 38 ans originaire de la commune et déjà condamné 15 fois. Devant le tribunal, il reconnaît les faits, mais assure qu’il ne savait pas à qui appartenait la maison. À noter que le suspect était alors sous bracelet électronique au moment des faits. Il avait obtenu des horaires élargis pour pouvoir travailler. Le tribunal correctionnel de Lyon l’a condamné à deux ans et demi de prison.

    Son petit frère a également été jugé pour recel. Il a été condamné, quant à lui, à 105 heures de travaux d’intérêt général.

    En Images : Top départ pour la Biennale de la danse à Lyon avec son traditionnel défilé

