Métropole de Lyon : des travaux vont impacter la circulation la semaine prochaine

Les perturbations prévues sur les routes de la métropole lyonnaise la semaine prochaine concerneront principalement des travaux d’entretien. On fait le point.

A432, N346, etc.

Dès demain, lundi 8 septembre, et jusqu’au 11 septembre, la circulation sera interdite sur la D383 (périphérique Laurent Bonnevay) dans les deux sens de la circulation, entre Saint-Fons et la porte des Essarts, de 20 heures à 6 heures le lendemain. La circulation sera également interdite sur l’A432, en direction de Paris, entre La Boisse et le nœud de Mionnay, de 21 heures à 6 heures. La N346 (Rocade Est) sera également concernée de 21 heures à 6 heures. La circulation sera, en effet, interdite en direction de Marseille, entre le nœud des Îles et Manissieux, et réduite en direction de Paris, entre Manissieux et le nœud des Îles. Enfin, la circulation sera réduite sur l’A42 en direction de Lyon à hauteur du nœud des Îles.

En plus des travaux actuellement en cours sur les viaducs de Pierre-Bénite, la circulation sur l’A47 sera par ailleurs réduite du 8 au 11 septembre de 21 heures à 6 heures, dans les deux sens de la circulation, entre le nœud de Ternay et Condrieu.

Autres perturbations dans l’agglomération

Le 9 septembre, la circulation sera, quant à elle, réduite, en direction de Saint-Etienne, entre Givors Ouest et Rive-de-Gier de 9 heures à 16 heures. La M7 sera aussi perturbée ce jour-là puisque la circulation sera réduite de 21 heures à 4 heures en direction de Paris, entre La Saulaie (diffuseur n°3) et Confluence (diffuseur n°1.3).

Les 10 et 11 septembre enfin, la circulation sera réduite sur l’A43 en direction de Grenoble/Chambéry, à hauteur de Manissieux, pour des travaux d'entretien.

Plus d’informations sur le site de la Métropole de Lyon.