Actualité
Photo by Idriss Bigou-Gilles / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Métropole de Lyon : des travaux vont impacter la circulation la semaine prochaine

  • par la rédaction

    • La circulation s’annonce perturbée la semaine prochaine sur les routes de l’agglomération lyonnaise en raison de nombreux travaux d’entretien.

    Les perturbations prévues sur les routes de la métropole lyonnaise la semaine prochaine concerneront principalement des travaux d’entretien. On fait le point.

    A432, N346, etc.

    Dès demain, lundi 8 septembre, et jusqu’au 11 septembre, la circulation sera interdite sur la D383 (périphérique Laurent Bonnevay) dans les deux sens de la circulation, entre Saint-Fons et la porte des Essarts, de 20 heures à 6 heures le lendemain. La circulation sera également interdite sur l’A432, en direction de Paris, entre La Boisse et le nœud de Mionnay, de 21 heures à 6 heures. La N346 (Rocade Est) sera également concernée de 21 heures à 6 heures. La circulation sera, en effet, interdite en direction de Marseille, entre le nœud des Îles et Manissieux, et réduite en direction de Paris, entre Manissieux et le nœud des Îles. Enfin, la circulation sera réduite sur l’A42 en direction de Lyon à hauteur du nœud des Îles.

    En plus des travaux actuellement en cours sur les viaducs de Pierre-Bénite, la circulation sur l’A47 sera par ailleurs réduite du 8 au 11 septembre de 21 heures à 6 heures, dans les deux sens de la circulation, entre le nœud de Ternay et Condrieu.

    Autres perturbations dans l’agglomération

    Le 9 septembre, la circulation sera, quant à elle, réduite, en direction de Saint-Etienne, entre Givors Ouest et Rive-de-Gier de 9 heures à 16 heures. La M7 sera aussi perturbée ce jour-là puisque la circulation sera réduite de 21 heures à 4 heures en direction de Paris, entre La Saulaie (diffuseur n°3) et Confluence (diffuseur n°1.3).

    Les 10 et 11 septembre enfin, la circulation sera réduite sur l’A43 en direction de Grenoble/Chambéry, à hauteur de Manissieux, pour des travaux d'entretien.

    Plus d’informations sur le site de la Métropole de Lyon

    à lire également
    Un deuxième foyer de dermatose nodulaire confirmé dans l’Ain, les bêtes ont été abattues

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Métropole de Lyon : des travaux vont impacter la circulation la semaine prochaine 16:59
    Un deuxième foyer de dermatose nodulaire confirmé dans l’Ain, les bêtes ont été abattues 16:23
    Thierry-Braillard_image-gauche
    Municipales à Lyon : annoncé comme un soutien d'Aulas, Thierry Braillard ne soutiendra "personne" 15:40
    Haute-Savoie : un important éboulement à Sixt-Fer-à-Cheval bloque l’accès à une partie de la commune 14:57
    salle de classe collège lycée
    Le rectorat de Lyon ne reconnaît pas la paternité d’un enseignant gay, une "LGBTphobie structurelle" pour ce syndicat 14:14
    d'heure en heure
    Métropole de Lyon : l’enquête publique sur le TEOL débute demain 13:30
    Les Subs : une rentrée créative ! 12:47
    Sur les six personnes incarcérées dans l'affaire de la mort de Thomas, deux sont mineures. @Hugo LAUBEPIN
    Il vole un véhicule à Lyon avant d’être interpellé à Irigny quelques heures plus tard 12:04
    Lune de sang : à quelle heure voir ce phénomène rare à Lyon ? 11:22
    police Lyon
    Lyon : une attaque au couteau fait deux blessés près de la piscine du Rhône 10:43
    TCL lyon metro
    Grève TCL à Lyon : quelles perturbations sur le réseau demain ?  10:00
    Lyon futur
    Pollution à Lyon : la qualité de l’air reste bonne ce dimanche 09:26
    Météo : encore une journée chaude et ensoleillée ce dimanche à Lyon mais avec du vent 09:09
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut