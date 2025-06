Jean-Michel Aulas a avoué, dans un entretien accordé à L'Equipe, qu'il se rapprochait de plus en plus d'une candidature à la mairie de Lyon pour les élections municipales 2026.

Ira ou ira pas ? Jean-Michel Aulas a de nouveau laissé entendre qu'il allait bien se porter candidat aux Municipales 2026 à Lyon. Dans un entretien accordé à nos confrères de L'Equipe, l'ancien président de l'Olympique Lyonnais a avoué qu'il y avait "plus de chances que j'y aille que de chances que je n'y aille pas".

Si depuis de nombreuses semaines l'homme d'affaire lyonnais de 76 ans ne cesse de lancer ses premières propositions de campagnes, de la gratuité des transports à Lyon en passant par la suppression du cabinet du maire, jusqu'à l'abandon de ses indemnités d'élu, sa candidature officielle se fait encore attendre. Mais pourrait intervenir dans les prochaines semaines désormais.

"Je ne me lancerai que si j'ai la certitude que ça ne viendra pas perturber un équilibre personnel et familial qui est absolument merveilleux aujourd'hui. Le temps où je ne dormais pas la nuit parce qu'on avait perdu un match ne me manque pas" a-t-il également avoué à L'Equipe.

A moins de dix mois du scrutin municipal, Jean-Michel Aulas se fait encore attendre. Mais devrait bien rentrer dans la course, à moins d'un nouveau retournement de situation du côté de l'ancien patron de l'OL.

