Dans un nouveau post sur ses réseaux sociaux, le probable candidat à la mairie de Lyon, Jean-Michel Aulas, propose désormais de supprimer le cabinet politique du maire en cas d'élection à l'hôtel de ville.

C'est une nouvelle pierre posée sur le chemin de sa candidature. Dans un nouveau post dont il a le secret, Jean-Michel Aulas a annoncé ce lundi 26 mai, sur X, vouloir supprimer "le cabinet politique à l'ancienne à la mairie de Lyon" en cas d'élection en 2026 à l'hôtel de ville. Une deuxième proposition quelques jours après celle formulée la semaine dernière de renoncer à ses indemnités d'élus pour "alimenter des associations fondamentales pour la jeunesse lyonnaise, par exemple pour l’association Sport dans la Ville, et aussi pour la médecine (le Centre de Recherche Léon Bérard)."

A lire aussi : De l’hypothèse à l’évidence Jean-Michel Aulas à Lyon

"Si je suis candidat, c'est pour servir, pas pour me servir", débute l'ancien patron de l'OL dans son message posté ce lundi soir. Faisant ensuite référence à l'affaire des chargés de mission à la mairie de Lyon, enquête qui avait valu à Grégory Doucet de passer une journée en garde à vue en avril dernier, l'entrepreneur lyonnais de 76 ans estime que le cabinet politique du maire de Lyon est synonyme "d'opacité" et de "dérives encore d'actualité".

Renoncer aux indemnités, j’y tiens, car si je suis candidat, c’est pour servir, pas pour me servir. Mais c’est une première étape, pour aller plus loin : pas de cabinet politique à l’ancienne à la mairie de Lyon. Trop d’opacité, des dérives encore d’actualité. Je proposerais de… — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) May 26, 2025

"Faire mieux, avec moins"

"Je proposerais de faire de nouveau confiance à l’administration et aux maires d’arrondissement, de réaliser des économies substantielles, pour soutenir la jeunesse lyonnaise, en lien avec le monde académique, et plus valoriser le rôle et le potentiel des femmes" complète-t-il dans son message. Avant de conclure, dans une tirade en forme de slogan électoral : "Faire mieux, avec moins. A Lyon, ça devrait être possible, ça devrait même être un devoir. Et ça deviendra un objectif."

A lire aussi : "A part la dénonciation des excès, je n'entends rien" : Képénékian tacle Aulas et lui propose un ticket pour 2026

Une nouvelle proposition, la deuxième très concrète en moins d'une semaine, saluée par le collectif Génération Aulas. Ce dernier, qui soutient l'ancien président de l'OL vers sa candidature à l'élection municipale de mars 2026, estime que ce choix "témoigne d'un engagement sincère : servir les Lyonnaises et les Lyonnais, sans clientélisme, ni opacité".

Alors que Grégory Doucet a débuté lundi 26 mai ses réunions de fin de mandat, réunions qui ne cessent de créer la polémique, notamment sur leur coût, avec cette nouvelle proposition, Jean-Michel Aulas s'affirme un peu plus comme l'adversaire numéro 1 du maire écologiste en mars prochain. A dix mois du scrutin électoral, la candidature du natif de L'Arbresle ne fait désormais plus de doute.

Lire aussi :