Municipales 2026 : la galaxie Aulas

Si la possible candidature de Jean-Michel Aulas coche les cases méthodiquement, elle repose sur une poignée d’acteurs qui ne sont pas toujours de vieux routiers de la vie politique lyonnaise.

Les conseillers

2017

L’agence de communication 2017 guide Jean-Michel Aulas dans son entrée au cœur de l’atmosphère politique. L’ancien patron de l’OL n’a pas originellement fait appel à eux pour cette mission. Il les avait sollicités en septembre 2023 afin de faire valoir ses arguments dans la querelle intestine que John Textor et lui se livraient pour expliquer les difficultés financières et sportives de l’OL. Cette agence accompagne des chefs d’entreprise et n’a jamais opéré lors d’une campagne électorale. Le profil de ses fondateurs est toutefois assez politique. Gaspard Gantzer, ancien conseiller communication de François Hollande, a cofondé l’agence avec Denis Pingaud et Roman Abreu. Il a depuis quitté l’entreprise. Roman Abreu, qui gère les relations publiques de Jean-Michel Aulas, a une expérience de la chose politique au cabinet de la Ville de Paris puis de Laurent Fabius au ministère des Affaires étrangères.