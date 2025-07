Jean-Michel Aulas, ancien président de l’Olympique Lyonnais et aujourd’hui candidat aux Municipales de 2026 à Lyon. (Photo by Matthieu Mirville / DPPI via AFP)

En répondant à Jean-Michel Aulas sur les réseaux sociaux, le vice président de la Métropole de Lyon Fabien Bagnon s'est attiré les foudres du quasi-candidat et de ses soutiens.

Une altercation sur le réseau social X entre Jean Michel Aulas, quasi-candidat à la mairie de Lyon en 2026, et Fabien Bagnon, vice-président de la Métropole de Lyon, est en train de se transformer en une polémique. En utilisant le terme de "vrais lyonnais" dans l'un de ses posts, l'ancien président de l'Olympique lyonnais a d'abord été attaqué par l'élu métropolitain.

"Quand on commence à parler de vrais lyonnais, on en arrive rapidement à parler de vrais français ou de vrais allemands. Décidément Jean-Michel Aulas ratisse très très large à droite", a-t-il écrit. Des propos jugés "abjects" et "indignes" par JMA qui y voit un lien avec l'Allemagne nazie, bien que aucunement mentionnée.

Je suis sidéré par les propos de Fabien Bagnon. Comparer mon attachement aux Lyonnais à une dérive nazie, faire l’amalgame entre l’amour d’une ville et les heures les plus sombres de notre histoire, c’est franchir une ligne rouge. C’est abject, c’est indigne, c’est insultant pour… — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) July 28, 2025

"Comparer mon attachement aux Lyonnais à une dérive nazie, faire l'amalgame entre l'amour d'une ville et les heures les plus sombres de notre histoire, c'est franchir une ligne rouge", estime-t-il dans un long message publié ce lundi 28 juillet. Le probable candidat appelle ainsi Grégory Doucet, maire de Lyon, et Bruno Bernard, président de la Métropole, à condamner ces propos.