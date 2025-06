Municipales 2026 : toujours pas candidat, Jean-Michel Aulas veut rendre gratuit les transports à Lyon 

Jean-Michel Aulas propose ce jeudi 5 juin la gratuité des transports en commun "pour tous les Lyonnais dont les revenus mensuels nets sont inférieurs à 2.500 euros".

Pourtant toujours pas officiellement déclaré candidat, Jean-Michel Aulas continue d’annoncer plusieurs mesures de son potentiel programme. Ce jeudi 5 juin, l’ex-président de l’OL assure à nos confrères de BFM Lyon vouloir instaurer la gratuité des transports en commun lyonnais (TCL) "pour tous les Lyonnais dont les revenus mensuels nets sont inférieurs à 2.500 euros".

Une mesure "sans impôt en plus"

Une mesure "simple, juste, utile" et estimée à "30 millions d’euros par an" par l’ex-président de l’OL, qui indique par ailleurs des "redéploiements budgétaires identifiés : communication, événementiel, dispositifs doublons", sans "un euro d'impôt supplémentaire." À terme, ce seraient 100 000 personnes qui pourraient être aidées, précise enfin Jean-Michel Aulas.

Une annonce qui intervient au lendemain de la diffusion du rapport d’observation de la Chambre régionale des comptes (CRC) concernant le Sytral Mobilités, l’autorité organisatrice des TCL. Bien que le bilan soit plutôt positif ces dernières années, le rapport craint toutefois que la situation ne devienne critique alors que le Sytral envisage un investissement de 6,4 milliards d’euros dans les 10 prochaines années. La CRC recommande donc à l’établissement public et à son président, Bruno Bernard, de trouver d’autres sources de financements dans les prochaines années. A noter que les recette engendrées par la billetterie TCL en 2023 restaient en deçà de celles de 2019 (243 M€ contre 256 M€).

Une contribution des usagers "particulièrement importante"

Toujours dans son rapport, la CRC rappelle que "la part de la contribution des usagers dans le financement du réseau de transport urbain lyonnais s’avère particulièrement importante. Les recettes de ventes de titres de transport représentent plus de 50 % des dépenses d’exploitation du réseau TCL." Et ajoute : "Ainsi, pendant la période sous revue, les usagers des TCL ont supporté au moins 50 % des coûts d’exploitation du service quand les usagers des autres réseaux de transport collectif urbain comparables ne finançaient environ que 30 % des charges d’exploitation." Rendre gratuit les transports à Lyon pour une partie de la population reviendrait à faire baisser significativement ces recettes, là ou la CRC demande justement au Sytral d'en trouver de nouvelles.

Pour rappel, les bénéficiaires du RSA et leurs ayants droit (sous condition), de l'AAH, de l'ASI, de l’ASPA, les personnes malvoyantes et les mutilés de guerre ou du travail de 65 ans et plus, les bénéficiaires du Contrat d'Engagement Jeune, les jeunes de 18 à 24 ans (à condition de toucher le Revenu de Solidarité Jeunes), les demandeurs d’asile et ses ayants droit (sous condition), ainsi que les demandeurs de titre de séjour (sous condition) bénéficient déjà de cette gratuité.

