Pollution à Lyon : la qualité de l'air se dégrade ce mardi 10 juin

La qualité de l'air se dégrade nettement ce mardi 10 juin 2025 dans toute l'agglomération lyonnaise.

Alors que ce mardi 10 juin sera largement ensoleillé sur toute la région lyonnaise, la qualité de l'air se dégradera tout au long de la journée. Ainsi, les indices Atmo seront dégradés sur l'ensemble de la métropole de Lyon et même mauvais dans certains arrondissements, comme le 4e et 9e arrondissement de Lyon.

Les concentrations en ozone et en multi-polluants seront classés comme mauvais par Atmo, l'observatoire de la qualité de l'air en Auvergne-Rhône-Alpes et moyen pour le dioxyde d'azote et les particules fines.