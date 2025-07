Musée Miniature et Cinéma

À l'occasion des vacances d'été, le musée Cinéma et Miniature de Lyon a inauguré début juillet un nouvel espace immersif, dédié aux univers fantastiques.

Une nouvelle salle immersive est à découvrir au musée Cinéma et Miniature, installé en plein cœur du Vieux Lyon. Ce nouvel espace est uniquement dédié au genre "Fantasy". Vous pourrez y retrouver "des mondes imaginaires, des créatures fabuleuses, des héros hors du commun", en vous plongeant dans les années 1980-1990.

Ouverte depuis le samedi 5 juillet dernier, la salle plonge dans les oeuvres les plus connues tels que le Seigneur des Anneaux, Harry Potter, Narnia, Dark Crystal... "Entre décors, costumes et accessoires authentiques, chaque pièce raconte le travail des studios et artiste pour donner vie à l’imaginaire", explique le musée.

Une visite originale pour les férus de cinéma, mais aussi pour les plus jeunes.

