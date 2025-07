Pour la seconde édition du budget participatif 90 projets ont été retenus, dont quatre dans le 6e arrondissement. Lyon Capitale fait le point.

Le 18 juin dernier, la Ville de Lyon a dévoilé les projets lauréats de la seconde édition du budget participatif. Parmi les 233 projets soumis aux votes, 90 ont été retenus et seront réalisés par la Ville de Lyon dans ses neuf arrondissements. Lyon Capitale fait le point sur les projets retenus arrondissements par arrondissements. Dans le 6e arrondissement quatre projets ont été retenus :

Des sanitaires à proximité du parc de la Tête d'Or

Avec 752 voix, c'est le projet qui a obtenu le plus de succès dans le 6e arrondissement. Si plusieurs sanitaires sont déjà existants aux abords et au sein du parc, ceux-ci semblent manquer. Les 200 000 euros dédiés au projet permettront de doubler les cabines de toilettes situées avenue Verguin et dans le square Billon.

Restauration des céramiques de l'embarcadère du parc de la Tête d'Or

Toujours du côté du parc de la Tête d'Or, le second projet retenu vise à restaurer les céramiques en grès émaillé de l'embarcadère du parc de la Tête d'Or. Disposées sur les murs de l'emblématique bâtiment conçu par l'architecte Etienne Curny en 1913 au bord du lac, ces dernières devraient être remises sur pieds. 100 000 euros seront dédiés à cette opération ancrée dans la préservation du patrimoine lyonnais.

De l'ombre pour les élèves de l'école élémentaire Montaigne-Ferry

Un budget de 15 000 euros sera dédié à ombrager la cours de l'école élémentaire Montaine-Ferry. Des bancs, un grand parasol (4,5 m x 4,5 m) et des bacs à planter seront installés, afin de permettre aux élèves de profiter de la cours, même en période de fortes chaleurs.

Rénovation de la statue de Jeanne d'Arc, place Puvis de Chavannes

Dernier projet retenu dans le 6e arrondissement : celui concernant la rénovation de la statue de Jeanne d'Arc, située place Puvis de Chavanne. L'objectif : redonner son éclat à la statue équestre réalisée par le sculpteur lyonnais Jean Chorel et inaugurée sous Edouard Herriot en 1928. Le budget de 90 000 euros servira notamment à son grand nettoyage.

