Du lundi 28 juillet au dimanche 3 août, le ciel lyonnais jouera la carte de la variété. Si le début de semaine s’annonce maussade, le retour de températures estivales s’imposera en milieu de semaine, avant une possible dégradation orageuse ce week-end.

La météo ne manquera pas de contrastes à Lyon et dans sa région pour cette dernière semaine de juillet. Ce lundi, pour débuter cette nouvelle semaine, le ciel sera couvert, accompagné de pluie et de bruine dans l’après-midi, le tout sous un vent du nord soutenu.

Il faudra attendre mardi pour voir le soleil s’imposer franchement, avec une journée beaucoup plus lumineuse et des températures atteignant les 26 °C au meilleur de la journée. Des valeurs encore un peu juste pour la saison mais en hausse par rapport au 24 degrés attendus ce lundi.

Des températures un peu justes pour la saison

Mercredi et jeudi resteront agréables, bien qu’un peu plus nuageux, avec des maximales autour de 26–29 °C. Vendredi pourrait être la journée la plus chaude de la semaine, avec un mercure qui grimpera jusqu’à 29 ou 30°C, dans une atmosphère estivale.

Mais ce retour de l'été à Lyon pourrait être de courte durée. Dès vendredi soir et samedi, le temps se dégradera de nouveau avec l'arrivée d'orages localisés. Dimanche pourrait également être pluvieux dans une ambiance plus tempérée, atour des 26 ou 27 degrés. Une météo instable et un peu fraiche pour la période, avant possiblement le retour de la chaleur autour de 6 ou 7 août dans une large partie de la France dont la région lyonnaise.