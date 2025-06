Le maire de Lyon et plusieurs élus se sont exprimés sur la situation de l'Olympique lyonnais en conseil municipal, ce jeudi 26 juin.

Deux jours après avoir appris la décision de la DNCG, gendarme financier du football français, rétrograder l'OLympique Lyonnais en Ligue 2 la saison prochaine, la situation du club rhodanien continue faire du bruit. Chez les supporters évidement, qui se réuniront contre le propriétaire John Textor devant le Groupama Stadium, ce samedi 28 juin. Mais aussi en introduction du conseil municipal de la Ville de Lyon, ce jeudi.

"Comme tous les supporters de l'OL, je veux vous dire mon inquiétude et ma préoccupation concernant le risque de relégation du club en Ligue 2", a lancé le maire Grégory Doucet, après avoir rendu un hommage à Bernard Lacombe. "Un héros local", dit-il, au lendemain de ses obsèques à Fontaines-sur-Saône.

Et d'ajouter : "L'OL est bien sur bien plus qu'un club de foot, c'est un ciment de notre ville. Il fédère, rassemble les Lyonnais et Lyonnaises. Forcément, son avenir ne peut pas être pris à la légère, mais je ne doute pas que les responsables du club soient aujourd'hui totalement mobilisés pour éviter cette relégation".

"Il faudra sans doute aller au-delà de la pensée"

Soutien partagé par l'ancien président de la Métropole de Lyon, David Kimelfeld, pour qui "il faudra sans doute aller au-delà de la pensée et que les grands élus, le président de la Métropole, mais aussi les maires importantes de ces villes de la métropole, se mobilisent pour accompagner ce dossier bien difficile".

Le conseiller municipal et membre du groupe Pour Lyon, Charles-Franck Levy, a lui évoqué "une hypothèse dramatique pour l'un des plus grands clubs français". "Espérons qu'ils pourront faire valoir leurs arguments pour rester dans l'élite", a ajouté Pierre Oliver (LR) à propos des rétrogradations de l'OL et de l'Asvel féminin.

